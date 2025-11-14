Estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Ambiental realizaron una visita académica a la Legislatura

En el marco del abordaje curricular referido a la normativa ambiental vigente, estudiantes de segundo año de la Tecnicatura en Gestión Ambiental del Instituto Técnico de Jujuy efectuaron una visita académica a la Legislatura de la Provincia. La delegación fue recibida por los legisladores Valeria Gómez y Omar Gutiérrez en el salón Pilar Bermúdez y el Recinto de Sesiones, quienes ofrecieron una exposición detallada sobre el procedimiento legislativo que atraviesan los proyectos de ley hasta su sanción.

La docente Mariela Cabrera, técnica ambiental y responsable del espacio curricular, destacó que la actividad se enmarca en las prácticas profesionalizantes de la carrera. Los estudiantes se encuentran trabajando los contenidos vinculados a legislación ambiental, por lo que resulta fundamental que observen de manera directa cómo se gestionan y sancionan las leyes, así como el funcionamiento de la Comisión de Ambiente. Esta experiencia fortalece su formación como futuros técnicos ambientales, señaló.

Asimismo, subrayó que los alumnos desarrollan proyectos orientados a incidir positivamente en la matriz productiva y en la gestión ambiental de la provincia.

Por su parte, Ayelén Prieto, estudiante de segundo año y becaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI), expresó que la visita contribuye de manera significativa a su formación profesional. Nuestro objetivo es realizar prácticas que nos permitan comprender el entorno laboral de la gestión ambiental. Recientemente estuvimos en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y hoy quisimos conocer cómo trabaja el Estado provincial en esta materia, puntualizó.

La joven también informó que, desde el primer año de la tecnicatura, los estudiantes elaboran proyectos de triple impacto, con enfoque en sustentabilidad y economía circular. Entre las experiencias desarrolladas, mencionó la producción de popotes reciclables elaborados a partir de cáscara de banana y la presentación de licores ecológicos provenientes de la huerta institucional. Actualmente estamos finalizando un nuevo proyecto con el propósito de presentarlo tanto en el Concejo Deliberante como en la Legislatura, concluyó.