Infraestructura Educativa. Licitaciones en marcha para renovar escuelas técnicas en Maimará y Palpalá

Los actos de apertura de ofertas correspondientes a nuevas licitaciones públicas internacionales se realizaron este jueves.

En vísperas de la conmemoración del Día de la Educación Técnica en Argentina, el Ministerio de Educación de Jujuy llevó adelante este 13 de noviembre dos actos de apertura de ofertas correspondientes a nuevas licitaciones públicas internacionales.

Las actividades encabezadas por el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia, junto a la secretaria de Programas y Proyectos Estratégicos, Eugenia Martínez Alvarado; la directora general de CAF, Mariana Brandán; el subdirector de Obras, José Palomares; el equipo legal de Fiscalía de Estado; directores de las instituciones beneficiadas y representantes de las empresas oferentes se realizaron en el Complejo Ministerial.

A las 10 horas se concretó el Acta de apertura de ofertas de la Licitación Pública Internacional N°3/2025, destinada a la Refacción Integral de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Gral. Manuel Belgrano” de Maimará.

Posteriormente, a las 11.30 horas, se realizó el Acta de apertura de ofertas de la Licitación Pública Internacional N°4/2025, para la Refacción Integral de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Gral. Savio” de Palpalá.

En el marco de ambas instancias, Torcivia destacó el valor estratégico de avanzar en obras que fortalecen la educación técnica en la provincia y ponderó que «este tipo de inversiones no solo renuevan los edificios, también potencian la formación de cientos de jóvenes jujeños. En la previa del Día de la Educación Técnica, reafirmamos nuestro compromiso con instituciones que forman perfiles profesionales claves para el desarrollo productivo de la provincia.”

Las licitaciones se desarrollaron con normalidad y continúan su proceso administrativo según lo establecido por la normativa vigente.