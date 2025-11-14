Inició nuevo curso de Capacitación de Promotores para la Prevención y Posvención del Suicidio

En el salón de conferencias del Colegio de Ingenieros, y con la participación de 120 inscriptos, inició el XIV edición del Curso de Capacitación de Promotores para la Prevención y Posvención del Suicidio, organizado por el Departamento de Salud Mental, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Durante la jornada, el equipo de profesionales del Departamento de Salud Mental, encabezado por Adriana Bellman, brindó herramientas teóricas y prácticas para identificar señales de alarma y factores de riesgo, así como estrategias de intervención orientadas a la prevención del suicidio. La capacitación es libre y gratuita y contará con encuentros semanales.

En sus palabras, el secretario de Desarrollo Humano Rodrigo Altea destacó que “la temática es sumamente importante; el contexto actual, las ansiedades y los problemas que atraviesan las personas nos obligan a trabajar de manera constante sobre esta problemática. Lo hacemos a través de la capacitación y la experiencia de nuestros equipos profesionales, generando redes y promoviendo que cada vecino sea un voluntario en la prevención del suicidio”.

Asimismo, sostuvo que “es una problemática que debe abordarse de forma continua, ya que no es sencilla y tiene múltiples dimensiones, psicológicas y filosóficas. Vivimos en una sociedad donde las tensiones, reales o imaginarias, afectan a muchos, y contar con espacios de escucha y contención resulta fundamental”.

Por su parte, Daniela Amerise, subsecretaria de Desarrollo Humano expresó su agradecimiento “por esta décimo cuarta edición del curso, que cuenta con 120 participantes. También agradecemos al Colegio de Ingenieros por brindarnos este espacio tan ameno para el desarrollo de la jornada”.

La funcionaria resaltó además que “nuestra ciudad ya cuenta con más de mil promotores formados, y este curso ha despertado interés regional: otros municipios se acercan al Departamento de Salud Mental de la Municipalidad para solicitar estas capacitaciones y replicarlas en sus comunidades”.

“Para nosotros —continuó— es muy importante, porque el equipo del Departamento forma parte de la Subcomisión de Prevención y Posvención del Suicidio, que integra la política pública provincial impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Con estas capacitaciones buscamos fomentar la empatía y el acercamiento comunitario, promoviendo un diálogo abierto sobre un tema del que muchas veces no se habla”.

Finalmente, Adriana Bellman, jefa del Departamento señaló que “el objetivo de esta formación es brindar herramientas a la comunidad para que cada persona, desde su lugar, pueda contribuir a reducir esta problemática. En la actualidad, la mayor preocupación se centra en los jóvenes, por eso buscamos que todos puedan aprender a reconocer señales de alerta y actuar a tiempo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rlZ2K1Kv4kg