Jujuy Corre 2025: todo listo para la gran fiesta del running

La tercera edición de la carrera ofrecerá circuitos para todos los niveles, con un recorrido que atraviesa los puntos más emblemáticos de San Salvador.

El próximo domingo la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy será el punto de encuentro para la tercera edición de Jujuy Corre. El evento se ha consolidado rápidamente como una de las citas deportivas más esperadas del calendario, convocando a miles de runners y aficionados en una jornada de camaradería y desafío físico.

La carrera mantendrá sus tres circuitos principales: 21K (Media Maratón), 10K y 5K, además de sumar la distancia de 1K Inclusivo. La largada y llegada de todos los recorridos se mantendrá en la Ciudad Cultural, punto desde el cual los participantes se dirigirán a recorrer los sitios más emblemáticos de la capital jujeña.

El circuito se desarrollará con largada y llegada en la Ciudad Cultural, ofreciendo un trazado que combina deporte y patrimonio al recorrer sitios icónicos como la Casa de Gobierno, la Plaza Belgrano y el Parque Xibi Xibi.

El evento contará con la cobertura de TN Running y la presencia de periodistas como Guillermo Lobo y Leo Mourglia, quienes transmitirán la experiencia del evento. Tras cruzar la meta, todos los corredores recibirán su medalla finisher.

Finalmente, se reitera a la comunidad que se implementarán cortes y restricciones de tránsito en los alrededores de la Ciudad Cultural y en el trayecto de la carrera. Se solicita a los conductores y vecinos tomar las precauciones necesarias, especialmente en las primeras horas del domingo.

