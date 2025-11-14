Propuesta jujeña seleccionada entre los cuatro mejores proyectos turísticos del país por su plan de enoturismo

El proyecto «Diversificación de la oferta turística de Jujuy a través del desarrollo del enoturismo» fue distinguido a nivel nacional en el marco del Programa de Formación en Gestión Turística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto a iniciativas de Chaco, Córdoba y Tucumán.

Tras nueve meses de formación en el Programa de Formación en Gestión Turística de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI, las licenciadas Melina Ainstein, Directora del Ente de Promoción, y Jorgelina Duhart, Coordinadora de Turismo del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, culminaron con éxito la elaboración de un proyecto que posicionó a la provincia entre los cuatro mejores de todo el país.

La iniciativa jujeña, denominada “Diversificación de la oferta turística de Jujuy a través del desarrollo del enoturismo”, competía con propuestas de todas las provincias argentinas y resultó elegida entre las más destacadas, junto a los proyectos de Chaco, Córdoba y Tucumán.

El proyecto busca transformar a Jujuy en un destino de excelencia para el enoturismo, aprovechando el potencial de sus vinos de altura y la riqueza cultural de regiones como los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca. Con una duración prevista de tres años (2026-2028), la propuesta incluye el desarrollo de experiencias turísticas integrales, la mejora de la infraestructura vial y de servicios, la capacitación de actores locales y una fuerte campaña de comunicación y comercialización.

El plan se sustenta en el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), priorizando la innovación, la sostenibilidad y una gobernanza participativa entre los sectores público y privado. Entre las obras críticas planteadas se encuentra la construcción de dos puentes sobre el Río Grande, esenciales para garantizar la accesibilidad a las bodegas durante todo el año.

Con esta distinción, Jujuy no solo refuerza su perfil como destino diverso y de calidad, sino que también accede a un reconocimiento estratégico que facilitará la búsqueda de financiamiento y alianzas para impulsar significativamente la economía y la cadena de valor local.