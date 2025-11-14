Se desarrolló la jornada de formación Estrategias de Digitalización en el Sector Público

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se desarrolló la jornada de formación y diálogo Estrategias de Digitalización en el Sector Público, organizada por las autoridades de la Cámara. La actividad reunió a funcionarios provinciales, intendentes, concejales y representantes de distintos municipios, en el marco de un proceso integral de modernización del Estado, tanto en lo tecnológico como en lo cultural y organizacional.

El encuentro se enmarca en la agenda de trabajo de NUTCO (Nuevos Tiempos Consultores), organización que acompaña a administraciones públicas de Argentina y otros países en sus procesos de transformación digital, tomando como referencia experiencias exitosas de España y América Latina.

Presidieron la ceremonia, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, el director de NUTCO, Enrique Fernández y el Legislador Adriano Morone.

También estuvieron presentes los diputados provinciales, Martin Fellner, María Uriondo, Olga Ramos, Natalia Guevara, Juan Jenefes, Malena Amerise, y María del Valle Quiroz, además de los intendentes de La Quiaca, Purmamarca, concejales de distintos municipios, entre otros.

Para dar inicio a la jornada, el vicegobernador Bernis destacó la importancia de avanzar en la actualización del Estado y de fortalecer la formación de quienes lo integran, agradeció la presencia del Director de NUTCO, Enrique Fernandez, por el aporte que traen para mejorar la calidad del trabajo institucional. Estas herramientas son necesarias para agilizar, actualizar y fortalecer nuestro sistema democrático. Es fundamental recuperar la credibilidad, y lo haremos con un Estado moderno, con funcionarios formados y capaces de aplicar nuevas tecnologías para llegar mejor a la ciudadanía.

Bernis también valoró el trabajo conjunto de los distintos bloques políticos y adelantó que la Legislatura continuará incorporando herramientas tecnológicas para garantizar mayor transparencia y participación ciudadana.

Por otra parte, el diputado Adriano Morone, uno de los impulsores de la jornada, señaló que se trabaja en estrategias de digitalización en el sector público, con la participación de consultores de España que cuentan con una importante experiencia en modernización administrativa. La ciudadanía exige mayor agilidad, eficiencia y dinamismo, especialmente en los municipios, que son la esfera del Estado más cercana al vecino.

A su vez, destacó también que la transformación digital no es solo tecnológica, sino también organizacional y cultural, y resaltó que la simplificación de trámites, la transparencia y la eficiencia son ejes fundamentales para mejorar la gestión pública.

En tanto, el director de NUTCO, Enrique Fernández, compartió la experiencia del organismo en Europa y la importancia de la digitalización como herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos: Trabajamos con más de 600 municipios y gobiernos autonómicos en España en proyectos de transformación digital y optimización de recursos. Vinimos a contar nuestra experiencia para mejorar el día a día de los ciudadanos desde la gestión interna de las administraciones. La tecnología necesita de las personas, y la clave es unir procesos, modernización y compromiso humano.

Fernández agregó que este encuentro permitió intercambiar ideas, resolver dudas y ofrecer herramientas concretas a funcionarios municipales y provinciales para avanzar en sus propios procesos de modernización.