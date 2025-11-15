Autoridades del ISJ presentaron el Programa Institucional de Diabetes que busca hacer foco en la atención al paciente
Con el propósito de favorecer al paciente con un correcto abordaje de la patología, el Instituto de Seguros de Jujuy dentro del marco del Día Mundial de la Diabetes llevó a cabo la presentación del nuevo Programa Institucional de Diabetes del ISJ, el cual apunta a hacer foco en la atención del afiliado con esa enfermedad, el normal suministro de la medicación y un reempadronamiento de los afiliados con diabetes.
En la ocasión, se realizó el abordaje de diferentes temáticas, entre ellos “Algoritmos de tratamiento en diabetes tipo 2 basados en guías actualizadas”, a cargo del doctor Luis Palazzi; “Insulinización: inicio y optimización” a cargo de la doctora Natalia Sahi; “Conteo de hidratos de carbono”, cargo de la licenciada Janet Daj; “Generalidades de Diabetes Mellitus”, coordinado por el doctor Marcelo Saquilan, entre otros temas vinculados a la diabetes.
Al respecto, la Gerente de Salud del ISJ, Sarahi Molina recalcó la importancia de trabajar en el correcto abordaje de la enfermedad con destacados profesionales de la medicina, y afirmo que desde la obra social se busca brindar una buena cobertura a los afiliados con diabetes, al tiempo que destacó la labor del equipo de trabajo para el nuevo programa institucional que se pondrá en marcha en los próximos días.
A su turno, el doctor Gustavó Puccioni asesor técnico de dicha Gerencia explicó en la oportunidad se llevó a cabo una capacitación orientada a los profesionales que trabajan con esa patología, mencionando a los doctores Saquilan, Palazzi y otras destacados especialistas de la temática.
Por último, el doctor Javer Cadar asesor técnico de esa área pondero que a través de dicho programa el ISJ pone el foco en el paciente con diabetes, y abordar promoción, prevención, el autocuidado y sobre todo tener contacto con el prescriptor, detallando que se hicieron modificaciones y actualizaciones que permitirán mejorar la atención del afiliado, evitando que la gente vaya y venga con problemas de provisión de la medicación, siempre pensando en el afiliado y que tenga la mejor calidad de prestación y evitar todo tipo de complicaciones que produce la diabetes a largo plazo, concluyó.
Cabe acotar que la presentación del Programa Institucional de Diabetes estuvo a cargo del Presidente del ISJ, José Manzur acompañado por los Vocales I y II, Diego Eduardo Chacón y Ezequiel Vega respectivamente y la Gerente Administrativa, Cintia Vercellone.
