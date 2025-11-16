Gran convocatoria al Segundo Certamen Competitivo de Danza y Malambo

El Centro Cultural Manuel Belgrano –Vieja Estación– fue escenario de un nuevo certamen competitivo de danza y malambo que reunió a más de 500 bailarines, en una jornada colmada de pasión y tradición. Participantes de escuelas y comunidades de la capital y del interior se lucieron sobre el escenario en el marco de los festejos por el Día de la Tradición.

Presidiendo la apertura del certamen, que se realizó por segundo año consecutivo, el concejal Gastón Millón destacó la masiva convocatoria. “Si la primera edición nos sorprendió por la cantidad de gente, esta ya es increíble; es hermoso que lo nuestro, lo tradicional, convoque a tanta gente”, expresó.

“Nuestra cultura está en esto: en cada instrumento, en cada canción folklórica y en cada paso de danza que dan los bailarines; realmente me emociona ver cómo se sigue expandiendo esto y cómo se sigue reconociendo y difundiendo”, definió el edil y resaltó, “la Tradición es eso: pasar a otras generaciones todo lo que vive y late en la historia de nuestro pueblo”.

“Es fundamental reivindicar lo nuestro, lo que no significa que lo que viene de afuera o no es propio de nuestra tierra esté mal, sino que lo nuestro lo tenemos que conocer; conocer lo que nos es propio por nuestro acervo cultural”, puntualizó.

Por último, el concejal destacó a la organización de esta segunda edición encabezada por la profesora Paola Rebollo, a quien hizo entrega de una minuta de declaración de interés municipal, “fue una larga y ardua jornada en la que no solo los jurados sino también los organizadores hicieron un trabajo tremendo”.