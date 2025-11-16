La Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó a más de 1200 corredores en la segunda edición de Jujuy Corre

San Salvador de Jujuy volvió a ser escenario de uno de los eventos deportivos más convocantes de la provincia, con la participación de más de 1200 competidores que recorrieron la ciudad en las categorías 21K, 10K, 5K y 2K inclusivo, partiendo desde Ciudad Cultural.

El mega evento impulsado por el periodista jujeño, Guillermo Lobo contó con la presencia y el acompañamiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de distintas áreas operativas, deportivas y de servicios, trabajando de manera articulada con el Gobierno de la Provincia y organizaciones privadas como Urku Trail Running

Al respecto, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó el crecimiento del encuentro, “tuvimos más de 1200 corredores, lo que muestra que el Jujuy Corre crece año a año. Fue un día espléndido para todos los deportistas. Vamos a seguir acompañando al deporte, trabajando junto a todas las instituciones por más deporte y más salud para todo Jujuy y el país. Hoy además contamos con la presencia de nuestros artistas, una manera más de mostrar Jujuy al mundo”, afirmó.

Desde la Municipalidad, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, resaltó la masiva convocatoria y el acompañamiento institucional, “vivimos un día hermoso, con una participación muy numerosa de atletas y vecinos que se suman a esta modalidad inclusiva. Es una carrera para toda la familia. La Municipalidad acompaña plenamente este tipo de iniciativas, con un trabajo transversal entre todas las Secretarías y articulando con el Gobierno de la Provincia y actores privados como Urku y Guillermo Lobo con TN”.

A su turno, el subdirector general de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, valoró el trabajo conjunto, “este evento masivo requiere del esfuerzo de todos: la Municipalidad, la Secretaría de Deportes de la Provincia y cada área involucrada. Es fundamental la organización realizada para recibir a deportistas de distintos puntos de Jujuy y del país. También destacamos el aporte de la Dirección General de Tránsito, sin cuya labor no sería posible este tipo de eventos”.

La directora de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, se refirió a la continuidad y fortalecimiento de la categoría inclusiva de 2K, “Es el segundo año consecutivo de esta propuesta y se sumaron aún más niños y familias. No es una categoría exclusiva para personas con discapacidad, sino una oportunidad para integrar a toda la familia, a quienes no realizan actividad física frecuente o no pueden participar en distancias mayores”.

Finalmente, el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, celebró el desarrollo de la jornada y la gran convocatoria, y mencionó que es una alegría enorme ver más de 1200 participantes en esta propuesta que crece en la provincia, además destacó el trabajo articulado que fortalece el deporte jujeño.