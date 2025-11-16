Pueblos Originarios. Fuerte gestión institucional con más de 275 comunidades registradas

La Secretaría de Pueblos Indígenas, mediante el Registro Provincial de Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas, informó la inscripción de 267 comunidades aborígenes/indígenas/originarias, a las que se le suman 8 comunidades que se encuentran inscriptas ante el Registro Nacional ReNaCI, haciendo un total de 275 comunidades que tienen personería jurídica en toda la provincia.

“Son múltiples las actividades que realiza el Registro. Se les brinda en forma permanente consultas, asesoramiento, dictámenes y opiniones legales lo que totalizaría alrededor de 850 atenciones en lo que va del año, resaltó Yolanda Cruz, secretaría de Pueblos Indígenas.

Por otro lado, la funcionaria hizo referencia a trabajos en conjuntos con otros organismos del Estado, brindando asesoría legal por personería, reforma de estatuto, tema de propiedad comunitaria y conflictos internos, entre otras consultas.

“Estas acciones se desarrollaron en terreno, como ser en las localidades de Catua, Sauzalito, Larcas, Piedra Negra del departamento de Yavi, Loma Blanca, Coyahuaima, Yumpaite, Casa Colorada del departamento de Cochinoca y Paso de Jama, Potrero de la Puna del departamento de Cochinoca y El Churcal del Departamento Tilcara, brindando fortalecimiento institucional, asesoramiento en reforma de estatuto y de tierras comunitarias”, señaló.

Luego, detalló que el “Registro posee una base de datos de las comunidades y de los miembros de las comunidades y que se actualiza cada vez que presentan actas de renovación de autoridades o planillas de censo”.

Por otro lado, informó que se llevaron a cabo 47 informes complementarios requeridos por el Juzgado Administrativo de Minas a partir del mes de agosto y se habilitaron 16 libros de actas de asamblea de comunidades con personería jurídica, registrando 44 pedidos de personería con los que se están trabajando en distintas instancias algunos recién iniciaron actuaciones, otros se emitió informe sobre observaciones para trabajen los requisitos, hay siete que están en las últimas instancias de trámite, aún resta la visita en territorio.

Es importante señalar, que el Registro tiene como objetivo la digitalización de los legajos de las comunidades. Una de las razones es la preservación de la información que contienen debido al deterioro que sufre el papel con el tiempo, otra de las razones es que es más práctico al momento de imprimir para certificar las copias o remitir información digitalizada, evitando la impresión en papel y finalmente para evitar la pérdida de la información que contienen, ya que por razones ajenas a la oficina, se extraviaron cuatro legajos que se los ha reconstruido parcialmente con la documentación que se pudo rescatar.

Asimismo, se está trabajando en forma coordinada con Asesoría Legal por el tema de regularización dominial de las comunidades que se encuentran asentadas en tierras fiscales y que tiene trámite por tierra comunitaria.