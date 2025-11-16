Tercera edición de «Jujuy corre» convocó a miles de participantes en Ciudad Cultural

La tradicional carrera ofreció distintos circuitos adaptados a todos los niveles.

La tercera edición de la tradicional carrera “Jujuy Corre” se desarrolló este domingo en Ciudad Cultural, ofreciendo distintos circuitos adaptados a todos los niveles. La competencia, que atravesó puntos emblemáticos de San Salvador, continúa consolidándose y reuniendo a miles de runners de la provincial y el país.

El evento incluyó cuatro distancias: 21K (Media Maratón), 10K, 5K y el circuito Inclusivo de 1K. Todas las largadas y llegadas tuvieron como punto de encuentro la Ciudad Cultural, desde donde los participantes iniciaron un recorrido que puso en valor el patrimonio urbano de la capital jujeña.

El trazado combinó deporte e identidad local, pasando por sitios icónicos como la Casa de Gobierno, la Plaza Belgrano y el Parque Xibi Xibi, en un circuito diseñado para disfrutar de la ciudad y promover la actividad física en un entorno seguro.