Historias de la industria jujeña: se presenta «La epopeya de Zapla»

Un viaje al pasado industrial de Palpalá de la mano del escritor Jorge Topp. Este miércoles se presenta el libro «La epopeya de Zapla», una obra que recopila valiosos testimonios de los hijos de los pioneros de aquella emblemática industria.

El libro rescata la memoria de Altos Hornos Zapla, complejo siderúrgico que marcó la historia económica y social de Jujuy durante gran parte del siglo XX. A través de los relatos de quienes crecieron en ese entorno, la obra reconstruye la vida cotidiana, el trabajo y la identidad de una comunidad forjada alrededor de la industria del acero.

Topp logra documentar testimonios directos que dan cuenta de cómo era vivir en Palpalá durante el auge de Zapla, los valores transmitidos entre generaciones y el impacto que tuvo el desarrollo industrial en la configuración urbana y cultural de la región. Es una producción rica en voces, anécdotas y documentos que permiten comprender la importancia histórica de este polo productivo.

La cita con la memoria y la historia es en la Casa de las Letras, ubicada en Belgrano 1327. La actividad es gratuita e ideal para quienes desean conocer a fondo los cimientos de la identidad palpaleña.

Organiza el Ministerio de Cultura y Turismo, en el marco de iniciativas que buscan poner en valor el patrimonio industrial e histórico de la provincia.