Jujuy será sede de las VIII Jornadas de Literatura Argentina y del NOA

La nueva edición se realizará el 19 de noviembre en el CAJA, con mesas paneles, muestras colectivas y presentación de libro.
La actividad vuelve a reunir a investigadores, docentes, estudiantes y lectores interesados en la literatura regional, para reflexionar sobre las múltiples formas en que la memoria, los territorios y las experiencias generacionales se expresan en las producciones del NOA.
Bajo el eje “Topografías de las memorias / territorios de las violencias – generaciones / género y genealogías”, esta edición propone un espacio de diálogo que busca poner en circulación nuevas miradas sobre temas que atraviesan las prácticas culturales y las escrituras contemporáneas.
Las Jornadas cuentan con el aval de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (FHyCS- UNJu) -Resolución FHyCS D-713/25, consolidándose como un encuentro académico ya instalado en la agenda literaria.
La programación incluye mesas paneles con especialistas, muestras colectivas y la presentación del libro elaborado por estudiantes del seminario “La literatura jujeña en el canon escolar”, una publicación que reúne trabajos y perspectivas surgidas del ámbito universitario.
Las actividades se llevarán adelante en Alvear 534 en el Centro de Arte Joven Andino, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.