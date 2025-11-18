Noticias de Jujuy

Pauta salarial provincial supera la inflación

En el marco de las negociaciones salariales, atendiendo el pedido de los gremios y contemplando la necesidad de los trabajadores de la Administración Pública, el Gobierno de la Provincia reformuló la propuesta salarial correspondiente al mes de noviembre y el bono extraordinario de fin de año. Varios de los Conceptos incrementados fueron modificados en la negociación salarial, arribándose a los valores finales.

Para noviembre, el aumento será del 2,5%, además de continuar con la transformación de conceptos no remunerativos y la actualización de algunos adicionales sectoriales. La medida prevé avanzar en la incorporación al básico y a conceptos remunerativos y bonificables de sumas no remunerativas.

En el Escalafón General, se incrementará el Adicional Remunerativo por categoría y el Adicional por Reconocimiento a la Carrera Administrativa.

En el Escalafón Docente, se convertirán en Bonificables $19.232,35 del concepto Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona . Asimismo, en diciembre de 2025, los siguientes adicionales alcanzarán la suma de $40.000:

* Enseñanza Inclusiva

* Frente a Alumnos

* Reconocimiento al Desarrollo de la Infancia y Formación

En el Escalafón Profesional, el Adicional por Disponibilidad Permanente se incrementará en $13.133,37 en noviembre y $21.614,01 en diciembre de 2025.

También se recuerda que se actualizarán porcentualmente las asignaciones familiares.

Respecto del bono extraordinario de fin de año, se acordó un monto de $300.000 para trabajadores con salarios inferiores a $1.400.000 y de $200.000 para quienes superen ese monto. El pago se realizará en dos cuotas. Es oportuno destacar, que este bono alcanza hasta un 50% de aumento con respecto al año anterior en el primer tramo.

Es importante destacar que en la provincia no se registraron despidos y que el Estado acreditará a los trabajadores un total de $275.000 millones, que se abonarán según el siguiente cronograma:

* Haberes de noviembre: 1 al 4 de diciembre

* Segundo SAC 2025: 15 al 19 de diciembre

* Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025

* Haberes de diciembre: 2 al 5 de enero de 2026

* Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026

