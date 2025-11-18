Noticias de Jujuy

Se realizó la Expo Educativa de la Modalidad Para Jóvenes y Adultos

Jujuy
Se realizó la Expo Educativa de la Modalidad Para Jóvenes y Adultos

La actividad, desarrollada en el Multiespacio del barrio Mariano Moreno entre las 16 y las 19 horas, reunió a referentes, docentes y equipos técnicos de los Centros de Terminalidad Primaria, Escuelas Nocturnas de Nivel Primario, Plan Fines y Escuelas Secundarias EPJA.

Este 17 de noviembre se llevó a cabo la Expo-Educativa de la Modalidad de Educación Para Jóvenes y Adultos, un espacio destinado a brindar información y orientación a personas mayores de edad que desean iniciar o completar sus estudios primarios o secundarios.

Los asistentes pudieron conocer en detalle las distintas propuestas formativas, modalidades de cursado y oportunidades que ofrece el sistema educativo para jóvenes y adultos.

Desde el Ministerio de Educación destacaron la importancia de estas iniciativas que promueven la continuidad educativa y garantizan el acceso a trayectorias de formación inclusivas y flexibles. “Nunca es tarde para iniciar o retomar los estudios; estamos para acompañar a cada persona en su proyecto educativo”, señalaron durante la jornada.

La Expo-Educativa contó con una amplia participación de futuros estudiantes interesados en iniciar o retomar su formación, reafirmando el compromiso provincial con la educación a lo largo de toda la vida.

También podría interesarte
Jujuy

Pauta salarial provincial supera la inflación

Jujuy

Autonomía Política de Jujuy

Jujuy

Acciones con la UNju. Cierre de prácticas profesionalizantes de estudiantes de la…

Jujuy

Se conmemoró el 191º aniversario de la Autonomía Política de Jujuy

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.