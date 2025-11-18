Se realizó la Expo Educativa de la Modalidad Para Jóvenes y Adultos

La actividad, desarrollada en el Multiespacio del barrio Mariano Moreno entre las 16 y las 19 horas, reunió a referentes, docentes y equipos técnicos de los Centros de Terminalidad Primaria, Escuelas Nocturnas de Nivel Primario, Plan Fines y Escuelas Secundarias EPJA.

Este 17 de noviembre se llevó a cabo la Expo-Educativa de la Modalidad de Educación Para Jóvenes y Adultos, un espacio destinado a brindar información y orientación a personas mayores de edad que desean iniciar o completar sus estudios primarios o secundarios.

Los asistentes pudieron conocer en detalle las distintas propuestas formativas, modalidades de cursado y oportunidades que ofrece el sistema educativo para jóvenes y adultos.

Desde el Ministerio de Educación destacaron la importancia de estas iniciativas que promueven la continuidad educativa y garantizan el acceso a trayectorias de formación inclusivas y flexibles. “Nunca es tarde para iniciar o retomar los estudios; estamos para acompañar a cada persona en su proyecto educativo”, señalaron durante la jornada.

La Expo-Educativa contó con una amplia participación de futuros estudiantes interesados en iniciar o retomar su formación, reafirmando el compromiso provincial con la educación a lo largo de toda la vida.