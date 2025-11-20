Acciones territoriales. Prevención de la violencia de género en las 150 Hectáreas de Alto Comedero

En la jornada se reforzó la difusión de servicios a disposición de la comunidad.

En el marco del programa “La Muni Junto a Vos” el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades estuvo en el Barrio 150 Hectáreas de Alto Comedero con acciones de prevención de la violencia de género.

En la jornada se recordó que la provincia cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología.

Durante la jornada se acercaron herramientas para conocer los tipos y modalidades de violencia, identificarla y buscar ayuda y asistencia en los dispositivos correspondientes.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se continuará acercando recursos en cada región para fortalecer la prevención de la violencia de género y acompañar a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

En la ocasión se promocionó la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona todos los días del año las 24 horas.