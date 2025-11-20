Cultura. Jujuy será sede del Encuentro Internacional de Escritores por la Paz

El evento reunirá a referentes literarios, estudiantes e investigadores en dos jornadas dedicadas a la palabra como herramienta de encuentro y construcción colectiva.

Jujuy se prepara para recibir a escritores y escritoras de distintos lugares del país y del mundo en el Encuentro Internacional de Escritores por la Paz, cuya invitación oficial se realizó en una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, y la Dra. Ana Zulema Gaspar (Azul Bohemia), presidenta del grupo literario “Grullas de Artistas y Bohemios” junto a integrantes del grupo “Olivo de la Paz”.

El evento se desarrollará bajo los lemas “La pluma y la palabra, puentes de paz” y “Que en cada pensamiento, palabra y letra florezca la paz”. La propuesta convoca a alumnos, escritores, investigadores y al público en general a participar de dos jornadas donde la literatura será el puente para el diálogo, la creación y la reflexión colectiva.

A lo largo del encuentro se presentarán lecturas, conversatorios, ponencias y espacios de intercambio destinados a pensar el papel de la palabra escrita en la promoción de la paz y el entendimiento. Además, se buscará fortalecer los lazos entre grupos literarios, colectivos artísticos y proyectos comunitarios que trabajan desde la cultura para la resolución pacífica de los conflictos.