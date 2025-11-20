Jujuy Emprende: Gran Cierre de la Semana Global del Emprendimiento

El Centro Cultural Éxodo Jujeño fue el escenario del cierre de la Semana Global del Emprendimiento, organizado con la participación del Municipio de San Salvador de Jujuy, donde más de 300 entusiastas emprendedores asistieron a una charla con referentes del sector a nivel local, provincial, nacional e internacional.

Adriana Díaz, titular de la Secretaría de Planificación y Ambiente, destacó, “estamos terminando con la Semana Global del Emprendimiento. Muy contentos porque se ha formado una linda red. Gracias a nuestra participación en la red de innovación local, hemos podido sumarnos a esta iniciativa”.

Además, la funcionaria, resaltó el papel del Club de Emprendedores, “es un referente claro del emprendedurismo, donde se brindan numerosas capacitaciones y acompañamiento”.

Jimena Jurado, Directora General de Desarrollo, también expresó su satisfacción, “estamos muy contentos. Desde abril, trabajamos con Ciudades Emprendedoras y decidimos poner sobre la mesa esta G1, la Semana Global del Emprendedor”.

“Fue excelentemente aceptada por todos los involucrados, llámese Ministerio de Producción, la Agencia de Ciencia y Tecnología, también tenemos a Hawaii, tenemos a la Cámara PYME, a la Cámara de Comercio Exterior, el Club de Emprendedores de la Municipalidad, todos los que estuvieron en ese momento, dijeron sí, la hagamos y empezamos a trabajar”

Por último, Augusto Mustafá de Elepants, quien compartirá su experiencia en el evento, comentó, “estoy muy contento de participar. Voy a dar algunos aprendizajes de mis 13 años como emprendedor. Es fundamental aprender a escuchar y animarse a compartir ideas, porque eso puede llevar a encontrar socios, colaboradores e inversores”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/CkhwLLZKkrY