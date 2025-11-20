Santiago del Estero: Sadir participó de nueva cumbre de gobernadores del Norte Grande

Con el propósito de reafirmar principios de unidad y federalismo, se realizó la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande en Santiago del Estero, de la cual participó el mandatario jujeño, Carlos Sadir.

En este marco, se acordó el desarrollo de una agenda regional común.

Por otra parte, los mandatarios aprobaron una agenda de viajes para el primer semestre de 2026, con el objetivo de sostener la inserción del bloque en nuevos mercados.

Estuvieron presentes los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo; los vicegobernadores de Chaco, Silvana Schneider; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; y de Salta, Antonio Morocco.

“Seguimos construyendo y trabajando por una región con estrategias y políticas comunes para el desarrollo económico y productivo y la generación de empleo genuino en nuestras provincias”, enfatizó Sadir.

En otro pasaje de la asamblea, Jalil fue designado para reemplazar a Zamora en la presidencia pro témpore del espacio regional.

Cabe consignar, que la asamblea se desarrolló en simultáneo con el foro internacional Blockchain para la Gobernanza y la Confianza Pública, espacio dedicado a promover la innovación tecnológica en finanzas descentralizadas.