Educación y la Comisión Municipal de Huacalera avanzan en una agenda de trabajo conjunta

La ministra de Educación, Miriam Serrano, mantuvo una reunión con el comisionado municipal de Huacalera, Enzo Paz.

El encuentro, realizado este jueves 20 de noviembre en el Complejo Ministerial, tuvo como propósito avanzar en una agenda conjunta para fortalecer las instituciones escolares de la zona.

La ministra Serrano reafirmó el compromiso del Ministerio con el acompañamiento a las comunidades del interior de la provincia. Subrayó la importancia de mantener espacios de diálogo directo con autoridades locales para garantizar respuestas efectivas, asegurando que el Ministerio continuará acompañando a las escuelas de la Quebrada con políticas que atiendan su realidad y promuevan mejores condiciones para estudiantes y docentes.

También participó de la reunión la directora de Acompañamiento Integral Educativo, Julieta Yamín Squicciarini, quien aportó líneas de trabajo vinculadas al fortalecimiento pedagógico y al acompañamiento institucional.