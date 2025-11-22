El Mercado Central 6 de Agosto cumplió 163 años

El más histórico y emblemático de los mercados municipales festejó el acontecimiento con la realización de la 1ra Peña del Mercado, un evento folklórico abierto a toda la comunidad que contó con las presentaciones estelares de Tupac 7 y Banda 1.

Al respecto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Ezequiel Aldao Fascio expresó, “estamos muy contentos por la importante convocatoria del evento y nos enorgullece estar festejando un aniversario más de este mercado luego de las reformas que se hicieron por la Municipalidad, celebramos un año más de vida de esta renovada propuesta con gran variedad gastronómica, con un espectáculo con reconocidos grupos musicales”, y consideró, “este mercado es todo un ejemplo, comparable al de las grandes ciudades”.

El subsecretario de Gobierno, Hernán Rosa Larrieu agrego, “festejamos los 163 años del Mercado Central 6 de Agosto; fui director de mercados cuando se inició la obra de remodelación, algo que no habría podido ser posible de no ser por la decisión de nuestro intendente, por lo que le expreso todo mi agradecimiento y reconocimiento, también al público en general y a todo el equipo que hicieron posible el retorno de este hermoso mercado”.

A su turno, la administradora del Mercado Central 6 de Agosto, Alba Ortiz, sostuvo, “estamos felices por estar haciendo historia con estos 163 años y porque el intendente confió en esta administración; queremos agradecer a la comunidad que se acercó a celebrar con nosotros, al equipo municipal, a los puesteros, a los clientes y a todos aquellos que confiaron en que era posible y sobre todo por compartir celebrando con nosotros”.

La funcionaria se refirió a la renovada oferta del mercado a partir de su reapertura, “hay una gran variedad que se puede encontrar en nuestro Mercado Central 6 de Agosto, y también servicios ya que se puede sacar efectivo desde el cajero de Rentas, realizar trámites y obtener formularios del automotor, y además de la tradicional comercialización de frutas, verduras y productos frescos de calidad, hemos introducido alimentos para celíacos, hemos añadido también artesanías”.

El Mercado Central 6 de Agosto abre de lunes a sábados, de 7:00 a 0:00 y los domingos y feriados de 9:00 a 15:00.