Una multitud de vecinos y turistas disfrutaron de la VII Edición del Festival del Tamal

Tal como estaba previsto, este sábado Villa Jardín de Reyes fue sede del encuentro gastronómico y cultural, organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que ya forma parte del calendario del corredor turístico capitalino.

Como todos los años, el evento fue desarrollado en instalaciones de la Delegación Municipal, con la particularidad de que en esta edición se contó con diez emprendedores que compitieron por el podio de esta típica especialidad regional, a la que se agregaron otras propuestas de la gastronomía jujeña para deleite de la multitud que acudió a la convocatoria. En esta edición, resultaron ganadoras Rosalía Toconás, Mirta Toconás y Gertrudis Castillos, con el primero, segundo y tercer premio respectivamente, tras la evaluación del jurado.

El evento contó además de un espectáculo musical con artistas invitados tales como Elsa Tapia, Los Hermanos Quirquiza, La Huella Folk, Tati Domínguez, Quebrancho y los Changos del Chamamé.

Al respecto, el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba, aseveró que el evento “crece año tras año y para nosotros es un placer, una oportunidad para que nuestros sabores jujeños, las emprendedoras y la gente que cultiva nuestras tradiciones tenga una fecha especial en un mes muy particular, como es el Mes de la Música, en la Semana de la Tradición, en un fin de semana turístico con un gran marco de público”.

El funcionario, además, extendió sus saludos a los ganadores y participantes al término de la entrega de premios, “felicitamos a Rosalía Toconás, la nueva campeona, y también a las diez emprendedoras y emprendedores que han concursado y que van a ser embajadores turísticos, gatronómicos y culturales de nuestra tradición jujeña para todo el país”.

Por su parte, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, comentó, “fue una jornada hermosa, el clima divino, las emprendedoras ya casi vendieron todo, y la gente baila, disfrutando de este evento que fue todo un éxito”.

Finalmente, la ganadora de esta edición, Rosalía Toconás, sostuvo, “es la primera vez que gano el Festival del Tamal -en el 2023 había ganado el Festival de la Empanada Jujeña-… no lo puedo creer porque es la segunda vez que participo y la verdad que no me lo esperaba; nos preparamos mucho para estar acá, hacer tamales lleva mucho proceso para elaborar, es muy trabajoso”, y expresó sus agradecimientos, “a la Municipalidad de la Capital y a la Delegación de Villa Jardín de Reyes, por la invitación a participar y por los premios”.