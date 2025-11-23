Articulación. Consejo de Mujeres en la apertura del Torneo Provincial de Fútbol Femenino Sub 16

La jornada de promoción del deporte femenino juvenil, permitió fortalecer valores y espacios de compañerismo, trabajo en equipo e igualdad.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, participó de la apertura del Primer Torneo Provincial de Selecciones de la Liga de Fútbol Femenino Sub-16; actividad organizada por la Secretaría de Deportes de la Provincia.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, estuvo en el encuentro que reunió a más de 100 jóvenes deportistas y a 8 equipos provenientes de todas las regiones de la Provincia de Jujuy y felicitó a la Secretaría de Deportes por la iniciativa, poniendo en valor el deporte como espacio de herramienta donde seguir construyendo igualdad. Además, remarcó la importancia de la participación de mujeres de toda la Provincia.

La jornada de promoción del deporte femenino juvenil, permitió fortalecer como valores centrales, espacios de compañerismo, trabajo en equipo y la igualdad. Este torneo no solo busca visibilizar y potenciar el talento de las jóvenes futbolistas sino también consolidar ámbitos deportivos seguros y libres de violencia por motivos de género y discriminación.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres agradecieron a la Secretaría de Deportes por la invitación y el compromiso en la construcción de espacios deportivos que promuevan y fortalezcan vínculos saludables y la igualdad de condiciones en el deporte de adolescentes y jóvenes.

Participó del encuentro el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.