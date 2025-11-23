Discapacidad. Se llevó a cabo el taller sobre Comunicación y enfoque Social de la Discapacidad

Noticias de Jujuy

Se llevó a cabo el taller sobre Comunicación y enfoque Social de la Discapacidad

Una jornada para fortalecer una comunicación inclusiva desde el enfoque social de la discapacidad, impulsando autonomía, participación y vida independiente.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección de Prensa y Comunicación, llevó adelante el encuentro “¿Cómo comunicar desde el enfoque social de la discapacidad?”, un espacio formativo orientado a promover prácticas comunicacionales más inclusivas y alineadas al modelo social como lo estable la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante la jornada se abordaron herramientas y estrategias para construir mensajes accesibles, respetuosos y con perspectiva de derechos, con el objetivo de derribar barreras simbólicas y fortalecer la visibilización de la diversidad. Un momento destacado fue la participación de jóvenes y adultos del Centro Deportivo, Social y Cultural para Personas con Discapacidad, quienes realizaron su primer servicio de catering como mozos, elaborando ellos mismos las preparaciones dulces y saladas que se compartieron durante el encuentro.

Esta experiencia representó un hito en su construcción de autonomía, práctica laboral y vida independiente, consolidando un aprendizaje integral que articula habilidades sociales, formación práctica y participación comunitaria.

