Discapacidad. Se realizará la Primera Jornada de Vida Independiente

La actividad es gratuita y contará con entrega de certificado, se realizará el jueves 4 de diciembre, de 8:30 a 17 hs, en el Colegio de Abogados de Jujuy, ubicado en Sarmiento Nº 340, San Salvador de Jujuy. Las acreditaciones iniciarán a partir de las 8:30 hs.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevará adelante la 1° Jornada de Vida Independiente, un encuentro estratégico orientado a fortalecer el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, la toma de decisiones propias y la construcción de entornos accesibles en toda la provincia.

El objetivo central de la jornada es impulsar una comprensión colectiva y profunda del derecho a la vida independiente, entendiendo que este principio se sustenta en la eliminación de barreras físicas, sociales, culturales y actitudinales. Asimismo, se busca promover la co-producción de entornos inclusivos y generar oportunidades reales de participación plena para las personas con discapacidad, a través del trabajo conjunto entre Estado, instituciones, organizaciones y actores comunitarios.

La propuesta está dirigida a equipos técnicos, profesionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, y a toda la comunidad que trabaja por un modelo de inclusión sostenible y con perspectiva de derechos en materia de Discapacidad.

Las personas interesadas podrán realizar su preinscripción mediante el siguiente enlace: https://goo.su/MaQCH