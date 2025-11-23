Juventud. Cerramos el año a puro folclore con Patio Criollo

La muestra “Patio Criollo” se realizará el viernes 28 de noviembre, a las 18:30 hs, en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en la calle Alvear N° 534.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Juventud de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, llevará adelante la muestra artística “Patio Criollo”, un encuentro que marca el cierre anual del Taller de Folclore para Jóvenes y Adultos 2025, consolidando una propuesta que fortaleció la identidad cultural y la participación comunitaria a lo largo de todo el año.

La iniciativa busca poner en valor las expresiones tradicionales de nuestra región, destacando el trabajo sostenido de las y los participantes que, durante meses, desarrollaron habilidades de danza, coordinación grupal y puesta en escena, integrando elementos representativos del patrimonio folclórico argentino.

“Patio Criollo” ofrecerá una experiencia inmersiva en la música y la danza nativa, con una puesta que combina formación, talento y celebración colectiva. Este cierre anual habilita un espacio de visibilización del proceso formativo y reafirma el compromiso institucional de promover espacios artísticos accesibles, innovadores y orientados al desarrollo integral de juventudes y personas adultas.

Desde la cartera social se invita a la comunidad a sumarse a esta tarde de cultura viva, encuentro y tradición, acompañando a las y los protagonistas que compartirán las danzas aprendidas durante el ciclo 2025.