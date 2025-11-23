Noticias de Jujuy

Tren Solar de la Quebrada. «Cocina, Arte y Movimiento», un espacio para los turistas en el finde XXL

Jujuy
Cocina, Arte y Movimiento, un espacio para los turistas en el finde XXL

El primer encuentro se realizó en Purmamarca y en Maimará, mientras que Tilcara cerró la actividad anticipando el carnaval jujeño.

El gobierno de la Provincia, en las Estaciones del Tren Solarnde la Quebrada, a través de la secretaría de Gestión llevó adelante una experiencia abierta al público y reunió a la gastronomía regional, en donde, hubo arte en vivo y oficios ancestrales, poniendo en valor la identidad, la cultura jujeña, la economía local y el talento del vecino de la Quebrada.

En cada jornada, se ofreció a los turistas y al público en general productos de la zona, en la que los pasajeros del Tren Solar de la Quebrada deleitaron de la comida, música y el baile en cada estación.

