Juventud. Muestra artística «Patio Criollo» en el CAJA

La misma, organizada por la cartera de Desarrollo Humano, se llevará adelante el viernes 28 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Centro de Arte Joven Andino, ubicado en la calle Alvear N° 534.

La Dirección de Juventud de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, desarrollará la muestra artística “Patio Criollo”, un encuentro que marca el cierre anual del Taller de Folclore para Jóvenes y Adultos 2025, consolidando una propuesta que fortaleció la identidad cultural y la participación comunitaria a lo largo de todo el año.

La iniciativa busca poner en valor las expresiones tradicionales de nuestra región, destacando el trabajo sostenido de los participantes que, durante meses, desarrollaron habilidades de danza, coordinación grupal y puesta en escena, integrando elementos representativos del patrimonio folclórico argentino.

“Patio Criollo” ofrecerá una experiencia inmersiva en la música y la danza nativa, con una puesta que combina formación, talento y celebración colectiva. Este cierre anual habilita un espacio de visibilización del proceso formativo y reafirma el compromiso institucional de promover espacios artísticos accesibles, innovadores y orientados al desarrollo integral de juventudes y personas adultas.

Desde la cartera social se invita a la comunidad a sumarse a esta muestra de cultura viva, encuentro y tradición, acompañando a los protagonistas que compartirán las danzas aprendidas durante el ciclo 2025.