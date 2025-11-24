Mejoras en el equipamiento en la plaza Hipólito Yrigoyen

El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, supervisó los trabajos de mejoras en la plaza Hipólito Yrigoyen del barrio Ciudad de Nieva. Estos trabajos consisten en el recambio de 32 bancos nuevos de hormigón, la colocación de las réplicas de Los Leones de Lola Mora y puesta en funcionamiento de la fuente circundante con su respectiva iluminación LED, además de la pavimentación de un tramo de calle Pedro del Portal.

Sobre este tema, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, explicó que los trabajos no se detienen como se comprometieron desde el municipio con el centro vecinal para la mejora del equipamiento de la plaza Hipólito Yrigoyen con el recambio de los 32 bancos en total, la colocación de las réplicas de la escultura de los leones, por parte del gobierno provincial, y la puesta en funcionamiento de la fuente y su iluminación, “buscamos embellecer y poner en valor esta hermosa plaza tan importante para todos los vecinos”.

Seguidamente el Intendente, Jorge, explicó que simultáneamente están trabajando con obras de pavimento que beneficia a los barrios: Ciudad de Nieva, 23 de Agosto y el sector de Ciudad de Cultural en Alto Padilla mediante la pavimentación, con fondos propios, de calle Pedro del Portal para una total interconexión en todo el sector”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que están trabajando en esta plaza tan concurrida y querida por los vecinos de la ciudad, “este lugar tiene un gran movimiento de personas todos los días, por eso firmamos un convenio a través de intendencia y estamos en pleno proceso para reponer los bancos que son de hormigón, estos 32 bancos fueron adquiridos en Buenos Aires y solo nos quedan instalar algunos sobre calle Iriarte para concluir”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/KU6jH1zpoqc