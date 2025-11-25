Cultura. Casa de las Letras homenajea a cinco actores jujeños por el Día Nacional del Teatro

En adhesión al Día Nacional del Teatro, la Casa de las Letras organiza un homenaje a cinco referentes de la escena jujeña.

Los homenajeados son Ricardo Martínez, Matilde Almada, Adán Cesarini, Patricia Araya y Carlos Palacios, quienes han desarrollado una extensa trayectoria en el teatro de la provincia. La actividad es arancelada y está coordinada por Jujeño Autores.

El evento busca poner en valor el trabajo sostenido de estos artistas que han construido y sostenido el teatro jujeño a lo largo de los años.