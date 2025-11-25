Discapacidad. Oficina Móvil de asesoramiento para personas con discapacidad estará en Alto Comedero

Noticias de Jujuy

Oficina Móvil de asesoramiento para personas con discapacidad estará en Alto Comedero

La atención se realizará este 26 de noviembre de 9:30 a 12:30 horas en Avenida Snopek esquina Avenida Forestal, consolidando presencia activa en los barrios para acercar información, orientación y soluciones concretas.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, despliega una nueva jornada territorial de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, dispositivo que busca optimizar el acceso a derechos, simplificar trámites y brindar acompañamiento directo a familias y a la comunidad.

Durante la jornada, los equipos técnicos ofrecerán:

Asesoramiento Integral sobre Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

Trámites y Gestiones: orientación sobre dónde y cómo acceder a servicios, beneficios y programas vinculados a discapacidad.

Acompañamiento personalizado para personas con discapacidad, sus familias y cualquier persona interesada en recibir información.

Esta acción forma parte de la estrategia provincial, diseñada para derribar barreras administrativas y fortalecer el ejercicio pleno de derechos desde un enfoque social de la discapacidad, alineado a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

