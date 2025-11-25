Discapacidad. Oficina Móvil de asesoramiento para personas con discapacidad estará en Alto Comedero

La atención se realizará este 26 de noviembre de 9:30 a 12:30 horas en Avenida Snopek esquina Avenida Forestal, consolidando presencia activa en los barrios para acercar información, orientación y soluciones concretas.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, despliega una nueva jornada territorial de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, dispositivo que busca optimizar el acceso a derechos, simplificar trámites y brindar acompañamiento directo a familias y a la comunidad.

Durante la jornada, los equipos técnicos ofrecerán:

Asesoramiento Integral sobre Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

Trámites y Gestiones: orientación sobre dónde y cómo acceder a servicios, beneficios y programas vinculados a discapacidad.

Acompañamiento personalizado para personas con discapacidad, sus familias y cualquier persona interesada en recibir información.

Esta acción forma parte de la estrategia provincial, diseñada para derribar barreras administrativas y fortalecer el ejercicio pleno de derechos desde un enfoque social de la discapacidad, alineado a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.