Niñez. Somos Promotores de la Línea 102: Escuela Nº 396 «Rocha Solorzano» resultó ganadora del concurso

El programa trabajó durante todo el año con estudiantes de sexto grado de escuelas públicas y privadas de la provincia, fortaleciendo el conocimiento de sus derechos y promoviendo el uso responsable de la línea telefónica gratuita 102, una herramienta clave para la protección integral.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, llevó adelante el acto de cierre del Programa “Somos Promotores de la Línea 102” edición 2025, donde se anunció que la Escuela Nº 396 Rocha Solórzano fue la institución ganadora del concurso provincial con su proyecto “La Súper Señal 102, tu poder”, una propuesta creativa orientada a fortalecer la difusión de esta línea de acompañamiento, escucha y protección para niñas, niños y adolescentes.

A lo largo del ciclo lectivo, los equipos de Promoción de Derechos desarrollaron talleres en instituciones educativas de toda la provincia, generando espacios de reflexión, participación y expresión que permitieron a las infancias comprender cómo funciona la Línea 102 y por qué es fundamental para su bienestar.

En este marco, cada curso participante elaboró un video creativo para el Concurso “Somos Promotores de la Línea 102”, cuyos proyectos fueron presentados durante el acto de cierre ante autoridades, jurado y comunidad educativa.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaurre, quien remarcó el protagonismo de niñas y niños, su derecho a la expresión y el rol central del Estado en garantizar entornos de protección.

Posteriormente, los niños y niñas expusieron sus producciones y recibieron certificados de participación. El jurado, integrado por profesionales de la Coordinación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Línea Telefónica 102; la Oficina Provincial de Protección de Grooming y Bullying; y representantes del Ministerio de Desarrollo Humano, compartió sus apreciaciones y criterios de selección antes de anunciar al equipo ganador.

Finalmente, la Escuela Nº 396 Rocha Solórzano recibió el reconocimiento oficial, y las y los estudiantes subieron al escenario junto a sus docentes para recibir la premiación para la realización de las camperas que los acompañarán rumbo a su Promo 2026.