Restricción parcial de tránsito en Av. General Savio por trabajos de mantenimiento de luminarias

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, informó que este miércoles 26, entre las 09:00 y las 12:00, se llevará a cabo un operativo especial de ordenamiento vehicular debido a tareas de mantenimiento en el sistema de luminarias de avenida General Savio, en toda su extensión.

Como parte de estas acciones, se dispuso la restricción del tránsito a media calzada en el carril de ingreso al centro de la ciudad, medida necesaria para garantizar el trabajo seguro del personal encargado del mantenimiento y evitar riesgos a los usuarios de la vía.

Desde el área municipal solicitaron a los conductores y a la comunidad en general circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.