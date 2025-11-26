#25N. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Alto Comedero

La jornada de sensibilización con la comunidad estuvo a cargo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia.

En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades realizó en Alto Comedero una jornada de sensibilización.

La actividad a cargo de profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia del barrio Alto Comedero, permitió reforzar la información a la comunidad. Este dispositivo se encuentra ubicado en Avenida La Intermedia esquina La Almona.

En la oportunidad se trabajó con el violentómetro, favoreciendo la identificación de señales de alerta en los vínculos, la reflexión sobre situaciones naturalizadas y el reconocimiento de canales de orientación y acompañamiento disponibles, dinámica promovió la participación activa y el intercambio de ideas.

El violentómetro es una herramienta gráfica y didáctica que visualiza las diferentes manifestaciones de violencia que pueden estar ocultas en la vida cotidiana. Tiene como objetivo ayudar a identificar y comprender las formas de violencia que a menudo se confunden o desconocen. Esta herramienta utiliza colores para indicar niveles de alerta sobre situaciones problemáticas.

Durante la jornada se brindó información sobre los servicios con los que cuenta el Gobierno de Jujuy ante situaciones de violencia de género y asesoramiento para saber como actuar.

También se promocionó la línea gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año.