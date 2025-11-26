25N. Taller «Sembrando Buen Trato» se desarrolló en Aguas Calientes

La actividad se enmarcó en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

En el marco del #25N “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se llevó a cabo el taller “Sembrando Buen Trato” en la localidad de Aguas Calientes con la finalidad de establecer estrategias comunitarias de prevención.

Este taller busca reforzar la prevención de la violencia de género a partir del trabajo en comunidad donde el diálogo, la reflexión y el aprendizaje permitan deconstruir prácticas y creencias naturalizadas que implican desigualdades, promoviendo la construcción de entornos cuidados y de respeto.

En esta oportunidad participaron mujeres de distintas áreas el Municipio de Aguas Calientes, de la Policía de la Provincia y referentes del área Salud de la localidad.

La actividad estuvo a cargo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Puesto Viejo, ubicado en el ex Bachillerato N° 14 “Juan Minetti”.

Se promocionó también la línea 0 800 888 4363 que funciona de forma gratuita y confidencial las 24 horas todos los días del año.