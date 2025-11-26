Acciones de prevención. Jornada de capacitación en Alto Comedero de la Red Comunitaria e Institucional contra la Violencia de Género

En Alto Comedero se realizó una nueva jornada de la Red Comunitaria e Institucional contra la violencia de género fortaleciendo acciones de prevención

En el barrio Alto Comedero se llevó a cabo una jornada de trabajo siendo parte de la Red Comunitaria e Institucional contra la Violencia de Género por parte del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

En esta oportunidad junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se dictó el tercer módulo de la capacitación denominado “Violencia por motivos de Género”, organizada por la Red Comunitaria e Institucional contra la violencia de género a través de la capacitación: Promotores Comunitarios para el Abordaje en Red de Problemáticas Sociales Complejas

El encuentro formativo estuvo orientado a fortalecer las capacidades referentes barriales, instituciones y organizaciones sociales para la detección, el acompañamiento y la prevención de situaciones de violencia por motivos de género.

Estas instancias permiten construir respuestas colectivas y articuladas promoviendo el acceso a información, recursos disponibles y dispositivos de asistencia.

“Esta es una capacitación pensada para formar promotores comunitarios que puedan abordar, en red, problemáticas sociales complejas”, señalaron los equipos a cargo quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre organismos provinciales, municipales y actores comunitarios.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres agradecieron la participación de todas las personas asistentes y el compromiso de quienes integran y fortalecen día a día la Red Comunitaria e Institucional Contra la Violencia de Género.

Del encuentro participó la Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna.