Articulación. El ISJ y la Policía de la Provincia unifican acciones para altas afiliatorias

Apuntan a que los ingresantes a la fuerza cuenten con la cobertura de la obra social en el menor tiempo posible.

Con el propósito de aunar criterios de trabajo con diversas reparticiones, representantes del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) mantuvieron una reunión con personal de la Policía de la Provincia, a los fines de brindar información sobre el nuevo procedimiento para las altas afiliatorias de los efectivos ingresantes a esa fuerza de seguridad provincial.

En la ocasión, la jefa de la División Afiliaciones, Fabiana Reyes, junto a Javier Ibañez del Departamento Sistemas del ISJ recibieron al Jefe de Situación de Personal de la Policía de Jujuy, comisario Cristian Saiquita y el sargento ayudante Danilo Mamani, para abordar el nuevo mecanismo que lleva adelante la obra social para la recepción de documentación electrónica.

Al respecto, Reyes valoró el encuentro con el personal policial, ya que pudieron unificar acciones en pos de agilizar el procedimiento de las altas afiliatorias y que los nuevos ingresantes puedan contar con la cobertura del ISJ en el menor tiempo posible.

Asimismo, recalcó que el nuevo mecanismo de digitalización de las altas para afiliaciones que lleva adelante la obra social permitirá avanzar en diferentes puntos que demandaban mayores trámites administrativos.