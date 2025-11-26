Asistencia Directa. Comer en Casa: continúa la entrega de refuerzos alimentarios en Yungas

El operativo inicia este miércoles para las localidades de Santa Ana, Valle Colorado, Valle Grande y Pampichuela.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que desde este miércoles 26 de noviembre, se realizará la distribución de módulos alimentarios del programa “Comer en Casa” en Santa Ana, Valle Colorado, Valle Grande y Pampichuela.

El operativo de entrega directa de unidades alimentarias se planificó entre el equipo técnico del programa alimentario «Comer en Casa» y autoridades de las localidades del Departamento Valle Grande.

En Santa Ana, se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, en la Municipalidad, ubicada en Central S/N, de 8 a 13 horas.

En San Francisco, se llevará a cabo desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de noviembre, en la Comisión Municipal, de 7 a 13 horas.

En Valle Colorado, tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre, en la Municipalidad, en Belgrano S/N, de 8 a 13 horas.

En Caspalá la entrega dará inicio el miércoles 26 de noviembre, en la Comisión Municipal, de 8 a 13 horas.

Mientras que en Valle Grande, se ejecutará desde el miércoles 26 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, en la Municipalidad, ubicada en Belgrano S/N, de 8 a 13 horas.

Jueves 27 y viernes 28 de noviembre, en Pampichuela, en el Salón Parroquial, desde las 10 horas.

Sábado 29 de noviembre, en San Lucas, en el Salón Parroquial, desde las 10 horas, y en Santa Bárbara, en el Salón Parroquial, desde las 10 horas.

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir a los centros de distribución con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).