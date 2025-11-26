Ciclo Lectivo 2026. Inician preinscripciones para el ingreso a carreras de Educación Superior

El Ministerio de Educación comunica la apertura del proceso para aspirantes en los Institutos de Educación Superior (IES) de gestión estatal.

El Ministerio de Educación de Jujuy comunica la apertura del proceso para aspirantes en los Institutos de Educación Superior (IES) de gestión estatal.

Para iniciar la preinscripción, todos los aspirantes deberán crear un usuario en nexo.jujuy.edu.ar paso que ya se encuentra habilitado.

Entre el 15 de diciembre de 2025 a las 00:00 y el 29 de diciembre a las 15:00, estará disponible el formulario virtual de preinscripción. En esta etapa no se establecen cupos por carrera ni se limita la cantidad de ofertas educativas a las que una persona puede inscribirse.

Una vez completado el formulario digital, el interesado deberá presentar la documentación de manera presencial y de carácter obligatorio en el IES correspondiente para confirmar la inscripción. La no presentación en tiempo y forma dejará sin efecto la preinscripción.

• Fotocopia simple de DNI

• Fotocopia simple del título de nivel secundario o constancia de finalización del nivel

La confirmación habilita a los aspirantes a participar del Cursillo de Ingreso Obligatorio, que se desarrollará del 23 de febrero al 20 de marzo de 2026, bajo modalidad presencial o virtual según la organización de cada instituto. Para las carreras cuyo cursillo sea virtual, se utilizará el Campus Virtual, donde los docentes responsables administrarán contenidos y actividades.

El cursillo contará con una evaluación final presencial y obligatoria para todos los aspirantes. El resultado del examen definirá el Orden de Mérito, único criterio para el ingreso a las carreras, condicionado además por los cupos disponibles en cada IES.

El Ministerio de Educación insta a los aspirantes a informarse a través de los canales oficiales y a cumplir con los plazos establecidos para garantizar su participación exitosa en el proceso de admisión 2026.

Para conocer la Oferta Educativa de Nivel Superior de Jujuy, ingresá a:

campusvirtual.jujuy.edu.ar/expo-educativa-provincial/