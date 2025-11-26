Cultura. Encuentro Federal por el Qhapaq Ñan: provincias y comunidades fortalecen la gestión del Camino Ancestral Andino

Autoridades culturales, representantes de comunidades indígenas y organismos nacionales se reunieron en Tucumán para renovar lineamientos y fortalecer la gestión del Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial en 2014.

Con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunta, se llevó adelante en San Miguel de Tucumán y Tafí del Valle una nueva reunión de la Unidad de Gestión Federal del Qhapaq Ñan Argentina (UGF-QÑA). El encuentro reunió a los equipos técnicos y autoridades de las siete provincias que integran el tramo argentino del Camino Ancestral Andino —Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza— junto a representantes de los Parques Nacionales San Guillermo y Aconquija, y de la Secretaría Técnica Nacional.

Esta instancia federal, creada para coordinar acciones de preservación, investigación y puesta en valor del Qhapaq Ñan, volvió a destacar la importancia de sostener políticas articuladas para resguardar el sistema vial andino inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO en 2014. En este marco, se resaltó especialmente el rol de Jujuy, provincia que conserva uno de los tramos más emblemáticos del itinerario cultural.

Las actividades contaron con la participación del presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar, autoridades del gabinete provincial y funcionarios de las provincias integrantes. Estuvieron presentes el secretario de Cultura y Turismo de Jujuy, José Rodríguez Bárcena; el director provincial de Patrimonio de Jujuy y hasta este encuentro Secretario Pro Témpore de la Unidad, Sebastián Pasin; autoridades patrimoniales de Salta, Catamarca y La Rioja; así como la secretaria Técnica del Programa Qhapaq Ñan Argentina, Victoria Sosa. También participaron representantes de los Parques Nacionales Aconquija y San Guillermo.

De manera central, el encuentro incorporó la voz de las comunidades a través de referentes de la Mesa de Pueblos Indígenas del Qhapaq Ñan Argentina y del cacique de la Comunidad Indígena Solco Yampa, reafirmando un modelo de gestión que reconoce los saberes locales como columna vertebral del patrimonio cultural andino.

Durante las dos jornadas se revisaron proyectos en marcha, se acordaron nuevas líneas de acción y se reforzó el compromiso de mantener estrategias articuladas entre provincias, organismos nacionales y comunidades. El trabajo sostuvo la premisa de que el Qhapaq Ñan no es solo un camino histórico, sino un territorio vivo que mantiene vigente la memoria, la identidad y la cosmovisión andina.

Al finalizar, se realizó la elección de la nueva Secretaría Pro Témpore de la Unidad de Gestión Federal, responsabilidad que para el período 2026–2027 será asumida por la provincia de Tucumán, continuando con el carácter rotativo y colaborativo que caracteriza a este organismo.