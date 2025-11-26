Educación Inicial. Avanza la entrega de juegos de parque en jardines maternales de Jujuy

El equipamiento es adquirido por Educación en el marco de PROMACE – CAF.

En el marco de PROMACE – CAF, instituciones educativas de Nivel Inicial de la provincia de Jujuy se encuentran recibiendo juegos de parque, adquiridos por el Ministerio de Educación.

Este miércoles 26 de noviembre se concretó una nueva jornada de entrega de juegos en jardines maternales, destinada a fortalecer los espacios de aprendizaje y recreación de las primeras infancias.

En esta oportunidad, fueron beneficiados el JI Nº 16 del barrio San Pedrito y en el JI Nº 63 de la ciudad de Palpalá.

La directora de Educación Inicial, Carolina Lui Saravia, encabezó la entrega, recorrió las instituciones, dialogó con directivos y docentes; y supervisó la correcta recepción de los materiales, destacando la importancia de estas acciones para garantizar entornos educativos adecuados, seguros y estimulantes para niñas y niños en toda la provincia.

La entrega incluyó juegos de plaza multiactividad, peloteros con piso y laterales, y equipamiento lúdico especialmente diseñado para el desarrollo motriz y cognitivo en jardines maternales. Estas acciones forman parte de un plan integral que alcanza a 18 instituciones educativas de distintos puntos de Jujuy, abarcando tanto el ramal como el norte provincial, con el objetivo de democratizar el acceso a recursos pedagógicos de calidad.