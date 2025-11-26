El Mercado Municipal 6 de Agosto continúa con su propuesta semanal de actividades para toda la comunidad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Mercado Municipal 6 de Agosto continúa desarrollando su agenda semanal de actividades, ofreciendo opciones recreativas, culturales, de salud y acompañamiento para los vecinos de la ciudad.

El jueves la programación incluye, de 07:00 a 15:00, la presencia de viveros y venta de plantas, una propuesta ideal para quienes desean incorporar nuevas especies a sus hogares. De 08:00 a 12:00, el equipo de Salud brindará el servicio gratuito de toma de presión.

Asimismo, se dictarán clases de Fieltro de 09:00 a 11:00, clases de Charango de 16:00 a 19:00, y por la noche, de 20:30 a 22:00, se ofrecerán clases de Salsa y Bachata, abiertas al público en general.

El viernes habrá nuevamente viveros y venta de plantas de 07:00 a 15:00, junto al servicio de toma de presión de 08:00 a 12:00. También estará disponible El Escuchadero, de 08:00 a 14:00, un espacio de escucha activa y acompañamiento emocional.

Durante la mañana, de 09:00 a 11:00, se dictarán clases de Fieltro, mientras que las clases de Charango se desarrollarán de 16:00 a 19:00.

La programación semanal cierra el sábado, de 07:00 a 15:00, con una nueva jornada de viveros y venta de plantas, invitando a la comunidad a disfrutar de este espacio municipal.

Desde el municipio resaltaron que estas propuestas buscan fomentar la participación ciudadana, promover hábitos saludables y acercar actividades formativas y recreativas para todas las edades.