“Espacios que Cuidan”: niños de APPACE disfrutaron actividades en el Multiespacio “Jorge Perro Solís”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo el vínculo con instituciones de la ciudad mediante “Espacios que Cuidan”, un nuevo programa municipal que promueve la interacción, el intercambio, la inclusión y el desarrollo comunitario a través de actividades deportivas, lúdicas y recreativas.

En este marco, niños y niñas que asisten a APPACE participaron de una jornada en el Multiespacio “Perro Solís” del barrio Chijra, donde disfrutaron de múltiples propuestas coordinadas por la institución y los equipos municipales. Durante la visita, los participantes vivenciaron momentos de disfrute y recreación en un espacio diseñado para la integración y el encuentro comunitario.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó que el nuevo programa municipal busca fortalecer alianzas con diversas instituciones de la ciudad, “estamos trabajando en todos los grupos etarios y con distintos sectores de la comunidad, promoviendo inclusión real y poniendo en valor estas obras que los jujeños desarrollan con tanto esfuerzo. Son espacios que brindan condiciones para ser aprovechadas por todos”.

Agregó además que, a partir de estas articulaciones con organizaciones como APPACE, surgen nuevas necesidades que el municipio irá acompañando: “Tenemos condiciones para recibirlos y seguiremos generando propuestas para que los vecinos vengan, compartan y aprovechen estas instalaciones”.

Por su parte, la coordinadora de Inclusión, Yessica Gutiérrez, explicó que “Espacios que Cuidan”, en su eje “Espacios Compartidos”, es una iniciativa que busca promover la convivencia y el uso activo de los espacios públicos: “Creemos en la importancia de habitar estos lugares y acompañar a instituciones reconocidas de nuestra ciudad, brindando contención y propuestas que potencien su trabajo”.

Finalmente, la licenciada Laura Aramayo expresó el agradecimiento de APPACE, “este multiespacio ofrece a los chicos una vivencia agradable, disfrute y placer. Esperamos volver en enero porque los niños realmente lo disfrutan”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/t1VayNL2A6w