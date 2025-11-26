Infraestructura Educativa. Convocan a Concurso de Precios para obras en la Escuela N° 383 de Rodeíto

Los trabajos de ampliación y refacción se enmarcan en el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE).

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), invita a empresas a participar del Llamado a Concurso de Precios N° 7/2025 – PROMACE -BCIE.

El objeto de la convocatoria es la contratación de la obra: “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INTEGRAL ESCUELA N° 383 ‘FRAY MAMERTO ESQUIÚ’ , ubicada en la Localidad Rodeíto, Departamento San Pedro.

El Presupuesto Oficial para el proyecto asciende a $446.890.984,03 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Noventa Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con 03/100) , incluyendo impuestos, calculado a agosto de 2025. La obra cuenta con un plazo de ejecución de 365 días y se enmarca en el PROMACE con Aporte Local del Préstamo.

Las ofertas se recibirán HASTA las 09:00 horas del JUEVES 11 de DICIEMBRE de 2025, por Mesa de Entradas de la SECRETARÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS, ubicada en calle República de Líbano N° 226 – 1er Piso – B° Gorriti, en la capital provincial.

La apertura de los Sobres está prevista para el mismo día a las 10:30 hs. en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY, sito en Avda. 2 de Abril esq. 10 de Junio – B° Malvinas.

La documentación del Llamado a Concurso de Precios N° 7/2025 puede consultarse en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WqFZUQqQVLpoHpeu8qQbXD8xyjh6tYgh

Cualquier consulta respecto de la Documentación Técnica podrá efectuarse al correo electrónico de la Coordinación BCIE – PROMACE: [email protected].