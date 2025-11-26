Noticias de Jujuy

La Dirección Provincial de Inmuebles mantuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Rentas

La Dirección Provincial de Inmuebles llevó adelante una reunión con representantes de la Dirección de Rentas, con el propósito de coordinar criterios e intercambiar información relevante que permita optimizar la gestión vinculada al cálculo de los impuestos inmobiliarios.

Durante el encuentro, del cual participaron el director de Inmuebles, Francisco Barrau; la subdirectora, Claudia Corbalán; los jefes de los Departamentos Catastros y Ordenamiento Valuatorio, Ema Puch y Antonio Ortiz; el director de la Dirección de Rentas, Mariano Merubia; y la jefa de Control de Obligaciones Fiscales, Laura Nieto, las áreas técnicas de ambos organismos analizaron procedimientos, revisaron bases de datos y definieron líneas de acción destinadas a avanzar en la actualización de la información.

Por su parte, la DPI asumió el compromiso de compartir información específica de manera remota a través de la página del organismo, mediante la creación de un usuario destinado a colaborar con la gestión de Rentas. De este modo, se contribuye a fortalecer el trabajo de la Dirección de Rentas a partir de la provisión de información actualizada y producida por el área de Inmuebles. Este trabajo conjunto busca mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la transparencia y brindar un servicio de mayor calidad a la ciudadanía.

