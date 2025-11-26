La Municipalidad capacitará a inspectores y comerciantes sobre la correcta comercialización de pirotecnia lumínica

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que se realizará una capacitación destinada a inspectores municipales y comerciantes interesados en la venta de pirotecnia lumínica. La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, a las 11 horas, en el Cine Select.

Gastón Najar, director de Control Comercial, explicó que la formación es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, que establece a San Salvador de Jujuy como ciudad libre de pirotecnia sonora, en virtud de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en 2020. “Está prohibida la venta y distribución de pirotecnia sonora. Solo se permite la comercialización de pirotecnia lumínica”, recordó.

Durante la capacitación participarán personal de Bomberos, representantes del área de Contravenciones y miembros de la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia. El objetivo es brindar información clara y precisa sobre los requisitos legales y las medidas de seguridad necesarias para la venta de estos productos. La actividad es abierta a todos los comerciantes que deseen habilitarse para la distribución de pirotecnia lumínica.

Najar aclaró que, luego de la capacitación, la Secretaría de Gobierno y la Coordinación General de Gobierno informarán los requisitos específicos que cada comerciante deberá cumplir para obtener autorización. Además, subrayó que la normativa municipal prohíbe la venta ambulante de pirotecnia, por lo que no cualquier persona puede comercializar estos productos en la vía pública.

En el mismo sentido, el funcionario adelantó que el Municipio pondrá a disposición de los vecinos el número de WhatsApp 388 505-6424 que funcionará las 24 horas para recibir denuncias sobre venta ilegal o comercialización de pirotecnia sonora. “Las sanciones son severas y está autorizado el decomiso de pirotecnia sonora. Pedimos a todos que actúen dentro del marco de la ley y eviten exhibir o vender productos prohibidos”, remarcó.

La Municipalidad invita a todos los vecinos y comerciantes interesados a participar de la capacitación y acceder a información clave para una comercialización segura y responsable.

Nota audiovisual: https://youtu.be/7Td7l52ApYo