NOA. El atletismo regional se cita en Jujuy con la tercera edición del Torneo «Martín Corradini»

San Salvador de Jujuy se prepara para recibir a cerca de 430 atletas de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca en un evento que forma parte del calendario nacional. El torneo, que tendrá lugar el 29 de noviembre en el Rim 20, fue presentado oficialmente por autoridades provinciales y municipales.

Se lanzó oficialmente la tercera edición del Torneo Regional del NOA de atletismo “Martín Corradini”, uno de los certámenes con mayor participación de la región, que reunirá a atletas de cuatro provincias del Noroeste Argentino. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre en las instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (Rim 20) y contará con la presencia de competidores de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

La presentación se realizó en el Centro Cultural Macedonio Graz y estuvo encabezada por el director de Deportes, Leandro Calvetti, y la titular de la Federación Jujeña de Atletismo (FJA), Graciela Corradini. También participaron Gustavo Hiruela, director General de Deportes de la Municipalidad de la Capital; Osvaldo Rodríguez Cimini, vicepresidente de la FJA; y Gustavo Caliva, director de Deportes del Distrito Centro.

Leandro Calvetti destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para la realización del torneo. “Es muy importante generar esta sinergia entre las instituciones madres, en este caso, la Federación Jujeña de Atletismo, la Secretaría de Deportes y el área de Deportes de la Municipalidad,” señaló Calvetti.

El objetivo es que los jóvenes atletas se lleven “una muy buena experiencia” y continuar “sembrando” en el deporte base. Asimismo, puso de relieve la gran expectativa por la finalización de la pista de atletismo sintética en la provincia que “mejorará las condiciones” de práctica de los atletas locales.

Por su parte, Gustavo Hiruela subrayó que el apoyo a este tipo de desarrollo deportivo, especialmente al atletismo, es una política conjunta entre el municipio y la secretaría de deporte.

Se espera la participación de alrededor de 430 atletas en este torneo que está enmarcado en el calendario Anual de la Federación y la Confederación Argentina de Atletismo. Además, el evento incluirá la modalidad de deporte adaptado.

La jornada de competencia comenzará temprano:

Graciela Corradini precisó que las pruebas abarcarán el espectro completo del atletismo, incluyendo:

La titular de la FJA destacó la participación de 48 atletas que forman parte del circuito nacional, incluyendo a ganadores de torneos nacionales y de los Juegos Deportivos Evita.

El torneo está abierto a una amplia gama de edades, con categorías que van desde U8 (2017-2018) hasta Mayores, incluyendo categorías formativas como U10, U12, U14, U18, U20 y U23.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el sábado 22 de noviembre. Los interesados deben anotarse a través de una planilla de Excel, cuyo enlace oficial es compartido por la organización.

Para consultas e información adicional, la Federación Jujeña de Atletismo habilitó los siguientes contactos: