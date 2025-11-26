Prevención de la violencia de género. #25N medios y prevención: el Consejo Provincial de Mujeres recorrió los medios de comunicación

El Consejo Provincial de Mujeres recorrió los medios de comunicación para fortalecer las acciones de prevención de la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades recorrió distintos medios de comunicación con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre esta problemática.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro junto al Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado en diálogo con comunicadores y periodistas destacaron la importancia de prevenir y erradicar la violencia de género. Como primera medida reconociendo los tipos y modalidades que existen, logrando esa información también a través de los medios de comunicación.

Asimismo se destacó el rol fundamental que cumplen los medios a la hora de garantizar el acceso a datos precisos y responsables. En cada instancia se compartieron herramientas para identificar señales de alerta y también conocer los dispositivos de acompañamiento y asistencia y saber como actuar ante situaciones de riesgo por posible violencia de género.

Se agradeció el compromiso de los medios de comunicación y a las y los trabajadores de prensa por su trabajo diario que contribuye a tratar la temática promoviendo prácticas comunicacionales libres de estereotipos, con perspectiva de género y fomentando una comunidad más informada, que permita a más personas conocer sus derechos y los recursos disponibles, con la finalidad de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres.