Prevención y asistencia integral. «Deconstruyendo Caminos»: el Consejo de Mujeres acompañó presentación del libro

Jujuy
Deconstruyendo Caminos: el Consejo de Mujeres acompañó presentación del libro

La obra reúne voces, experiencias e historias que contribuyen a la reflexión y al fortalecimiento de una sociedad más justa e igualitaria.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, acompañó la presentación del libro «Deconstruyendo Caminos», que impulsa reflexiones, brinda aportes para la igualdad y compila investigaciones y experiencias territoriales.

El Área de Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó la presentación del libro “Deconstruyendo Caminos”, una obra que reúne voces, experiencias e historias que contribuyen a la reflexión y al fortalecimiento de una sociedad más justa e igualitaria.

La publicación constituye un valioso texto destinado a profesionales, equipos técnicos, organizaciones sociales y para toda la comunidad interesada en promover la perspectiva de género.

Asimismo, se agradeció al Departamento de Atención Integral a la Violencia Familiar y de Género por la invitación y por el compromiso en la generación de espacios de diálogo, sensibilización y construcción colectiva, donde los derechos de las mujeres y la igualdad de género se sitúan como ejes centrales.

El Consejo Provincial de Mujeres reafirma su compromiso de seguir acompañando iniciativas que fortalezcan las políticas públicas y contribuyan a transformar realidades desde un enfoque de derechos y equidad.

Participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas.

Por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Secretario de Derechos Humanos, Rodrigo Altea.

