Se realizó la muestra artística anual de los Centros de Desarrollo Infantil 2025

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, llevó adelante la Muestra Artística Anual de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 2025, denominada “¿Quién dijo que los villanos son malos?”, en el marco del Día Mundial de los Derechos de la Niñez y la conmemoración de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La propuesta reunió a niñas y niños de las salitas de 2 y 3 años, junto a sus familias, para compartir una jornada donde la creatividad, el juego y la expresión corporal fueron protagonistas. A través de una puesta en escena inspirada en personajes de cuentos y películas infantiles, la muestra impulsó una reflexión colectiva sobre la empatía, la diversidad y el respeto. La actividad invitó a reconocer que cada persona posee cualidades únicas y que las diferencias nunca deben ser motivo de discriminación, promoviendo valores de convivencia, inclusión y prevención del bullying desde la primera infancia.

El evento contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, entre ellas la ministra Marta Russo Arriola; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaurre; el director de Niñez, Adolescencia y Familia, Mario Vacaflor; equipos de la Coordinación de Promoción de Derechos, del Sistema de Cuidados, personal de los CDI y referentes de distintas áreas del Gobierno provincial.

Las familias acompañaron con entusiasmo a las niñas y los niños, consolidando un cierre anual que visibiliza el compromiso sostenido de los Centros de Desarrollo Infantil con una infancia protegida, valorada y con igualdad real de oportunidades.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaurre, destacó que “hoy vivimos una jornada llena de color y esparcimiento, donde las niñas y los niños fueron protagonistas absolutos. La muestra de los CDI refleja el enorme trabajo que se realiza durante todo el año para garantizar espacios seguros, afectivos y estimulantes en la primera infancia”.

Por su parte, la ministra Marta Russo Arriola agradeció especialmente a los equipos técnicos de los CDI por su dedicación: “Este año demostraron, una vez más, que cada CDI es un espacio de cuidado, aprendizaje y contención. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, con un gobierno presente, vamos a seguir trabajando para que todas las infancias tengan una niñez sana, con juego, acompañamiento y plena garantía de derechos”.

Participaron los siguientes Centros de Desarrollo Infantil: Eva Perón, Río Blanco, Santa Cecilia, Mi Pequeño Mundo, San José y Guillermo Snopek.